Sport anuncia empréstimo de Rithely ao Internacional até 2019

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport anunciou no início da tarde deste domingo o empréstimo do volante Rithely ao Internacional. O contrato do jogador de 27 anos, que estava no Recife desde 2011, será válido até dezembro de 2019 no Beira-Rio. Em contrapartida, o Colorado dará uma compensação financeira em valor não divulgado pelos clubes e ainda cederá jogadores que não estão definidos para a sequência da temporada. Por fim, Léo Ortiz e Anselmo ficarão na Ilha do Retiro até dezembro de 2018 sem cláusula de saída a favor do Internacional. "Ao longo da semana estaremos analisando os atletas. Já estamos tratando no que se refere aos contratos desses reforços. Eles virão para o Campeonato Brasileiro, mas trabalharão com nosso elenco ainda durante a disputa do Campeonato Pernambucano. Estamos trabalhando forte para podermos começar o Brasileiro de maneira fortalecida. Estamos buscando o que há de melhor no mercado atualmente", assegurou o diretor de futebol do Sport, Leonardo Lopes. Nos últimos dias, Rithely esteve perto de acerto com o Atlético-MG, que ofereceu Roger Bernardo em troca e, diante da recusa, Carlos e Danilo Barcelos. A atuação dos dirigentes do Internacional, entretanto, foi decisiva para que o volante e o clube pernambucano aceitassem a transferência imediata. O interesse do Inter também não é novidade. Há um mês, o clube chegou a interromper tratativas em razão do endurecimento do Sport, mas pesou a vontade do jogador. Rithely está em fase final de tratamento de uma lesão no tornozelo e ainda não há perspectiva de quando poderá entrar em campo. Ele não poderá jogar a Copa do Brasil pelo clube, pois já defendeu o Sport na atual temporada, em que jogou apenas 177 minutos. No ano passado foram 57 jogos e seis gols pelo rubro-negro.