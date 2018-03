Dor no joelho tira Aguero de ação e abre espaço para Gabriel Jesus no City

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante argentino Sergio Aguero usou uma rede social para informar que um desconforto no joelho esquerdo o tirará dos campos por duas semanas. O incômodo apareceu durante o treino do Manchester City, realizado no último sábado (10). Ainda segundo o próprio jogador, o prazo de duas semanas foi dado pelos médicos do clube inglês. O Manchester City joga na tarde de segunda-feira (12) contra o Stoke City, às 17h (horário de Brasília). Com a ausência do argentino, Gabriel Jesus deve assumir a posição. Guardiola já se manifestou várias vezes sobre o assunto e sempre garantiu que Gabriel Jesus e Aguero brigam pela mesma posição, e que não tentaria mais fazer com que ambos jogassem juntos.