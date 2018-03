SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A dez rodadas do fim, o Campeonato Italiano tem um novo líder: ao vencer a Udinese por 2 a 0, a Juventus de Turim assumiu a ponta da competição com 71 pontos, dois a mais que o Napoli, que foi derrotado na rodada anterior, mas ainda entra em campo neste domingo, contra a Inter de Milão, em Giuseppe Meazza, e pode recuperar a condição momentaneamente. A questão é que o time que agora ocupa o primeiro lugar da tabela de classificação seguirá com um jogo a menos em relação ao concorrente direto pelo título ao fim desta 28ª rodada, abrindo totalmente a disputa pela taça. A vitória da Juventus, que busca o heptacampeonato e alcançou a 11ª vitória seguida neste fim de semana, gerou uma série de piadas e memes nas redes sociais, ironizando o temor do Napoli com o fato de ter sido passado e também a possibilidade de perder o título nacional na reta final da competição. Em campo, quem fez a diferença foi o argentino Paulo Dybala. O primeiro gol saiu logo aos 20 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta de pé esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Higuain perdeu um pênalti sofrido por Dybala, repetindo o que houve contra o Tottenham (ING) na Liga dos Campeões da Europa, mas novamente Dybala espantou o susto: aos quatro minutos da etapa complementar, definiu a vitória da Juventus e o placar em Turim com assistência de Higuain. A vitória por 2 a 0 deixa a Juventus com 71 pontos em 27 partidas, enquanto o Napoli soma 69 pontos nas mesmas 27 partidas e ainda joga neste domingo.