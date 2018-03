Fátima Bernardes e namorado curtem passeio romântico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes e o namorado, Túlio Gadêlha, aproveitaram o fim de semana juntos em Porto de Galinhas, Pernambuco. Neste domingo (11), a apresentadora do "Encontro" postou vídeo ao lado do amado no Pontal de Maracaípe, ponto turístico famoso pelo encontro das águas do rio com o mar. No vídeo, os dois apareceram sorrindo enquanto aproveitavam o passeio em uma embarcação. Em março, Fátima e Túlio comemoraram quatro meses de namoro. O casal não deixou a data passar em branco e se declarou nas redes sociais. Desde que assumiram o romance em novembro de 2017, eles não escondem o momento apaixonado que estão vivendo.