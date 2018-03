Corrida da Casa Militar e Provopar é disputada por mais de 2,5 mil atletas

(foto: Emanoel Caldeira)

Mais de 2,5 mil atletas profissionais e amadores, de diferentes faixas etárias, disputaram na manhã deste domingo (11), no Centro Cívico, em Curitiba, a 1ª Corrida da Casa Militar e Provopar Estadual, em comemoração aos 90 anos de criação da Casa Militar da Governadoria e que terá parte de sua arrecadação destinada ao desenvolvimento dos projetos sociais do Provopar em prol das famílias em vulnerabilidade social.

O chefe da Casa Militar da Governadoria, coronel Élio de Oliveira Manoel, que assistiu a corrida, disse que o evento teve por objetivo a integração comunitária por meio das práticas esportiva e cultural, tendo em vista que foram apresentadas à população as atividades desenvolvidas pela Casa Militar, que incluem a segurança de autoridades, coordenação das atividades de Defesa Civil, suporte aéreo nos transplantes de órgãos e pacientes em estado de urgência.

“O primeiro pensamento desta corrida é que trata-se de uma questão de integração, que sempre existiu e sempre deve acontecer entre a Casa Militar, que é a Defesa Civil, e o Provopar Estadual. Somos parceiros de todas as horas e momentos, e estamos juntos nesta corrida, um grande evento, sucesso em número de participantes. Também estamos felizes que, nos 90 anos da casa militar, podemos mais uma vez ajudar o Provopar, que ajuda quem mais precisa no Estado do Paraná”, afirmou.

A presidente do Provopar, Carlise Kwiatkowski, percorreu os 5 KM da Corrida, que segundo ela, alcançou pleno sucesso, “graças ao apoio que tivemos não só da Casa Militar, mas de todos os nossos parceiros, sem deixar de mencionar estes extraordinários atletas que aprenderam a prestigiar nossas competições esportivas. O Provopar se sente honrado com a presença de todos. Eles não estão só competindo. Estão nos ajudando a melhorar a qualidade de vida das famílias em vulnerabilidade social, uma vez que parte da renda deste evento é destinada aos nossos programas e ações”.

A largada aconteceu pontualmente às 7 horas e os competidores tiveram pela frente percursos inéditos de 5KM e10KM, passando pelos bairros Centro Cívico, Ahú e São Lourenço, tendo o Palácio Iguaçu como ponto de chegada. Uma das primeiras a largar foi a cadeirante Márcia Calegari Mantovani,38 anos, vítima há 10 anos de um acidente doméstico e que encontrou no esporte o fim da depressão. “A mensagem que deixo para as pessoas que estão em depressão ou com dificuldades para andar é que saiam da cama, arregacem as mangas e pratique esporte, porque isto vai lhe fazer muito bem. Faz anos que o esporte mudou a minha vida. Larguei de lado todos os remédios depressivos e hoje estou aqui correndo e tendo uma vida mais saudável”.

Quem também cruzou a linha de chegada foi o coronel Fábio Mariano de Oliveira, comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, para quem a 1ª Corrida da Casa Militar e Provovar foi “mais um belíssimo evento organizado pelo Provopar, Governo do Estado e Casa Militar. Foi uma prova muito bem organizada. Tive dificuldade numa subida no meio do caminho. O importante é que cumpri o percurso, vendendo saúde e dando exemplo. Estamos todos de parabéns”. O coronel lembrou que, no dia 8 de outubro, por ocasião do aniversário do Corpo de Bombeiros, haverá mais uma etapa da Corrida do Fogo. “Desde já contamos com a participação de todos”, acrescentou.

Outro atleta exemplar, presente em várias competições, é o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche. “Desta vez quase não pude participar, pois estava cumprindo agenda. Mas fiz questão de estar aqui, competindo e prestigiando a Casa Militar e o Provopar. A Sanepar, como entidade pública, deve participar de atividades que promovam o esporte. Esporte é saúde e a Sanepar tem tudo a ver com saúde, através da água, do tratamento de esgoto, coleta seletiva, etc”.

Marco Aurélio Biesemeyer, gerente da Assessoria de Saúde, Meio Ambiente e Segurança da Compagas, enfrentou os 5KM da prova e disse que a empresa mantém um programa voltado ao esporte desde 2003. Alguns funcionários já corriam. Surgiu uma corrida dessas de rua. Não havia toda essa organização que encontramos hoje aqui. Mas aos poucos a equipe foi crescendo e fomos nos especializando, procurando treinador, uniformes da Compagas, que nos ajuda nas inscrições e no material esportivo. A Compagas tem um caráter social. Esse é um dos valores de nossa empresa ou seja a melhoria da qualidade da saúde e de vida das pessoas”.

Priscila Lima, da Copel Telecom, disse que sua empresa não poderia deixar de prestigiar um “evento desta magnitude. Além do mais esse é o público da Copel Telecom, que procurou dar total apoio ao Provopar e a Casa Militar para o sucesso desta corrida”.

RESULTADOS – O resultado oficial completo será divulgado no site WWW.eliteeventos.com.br

Segue, no entanto, o resultado parcial:

5KM – COMUNIDADE (MASCULINO)

1- Anderson Soares dos Santos

2- Luiz Guilherme Borges Ramos

3- Luciano Pedrozo dos Santos

5KM – COMUNIDADE (FEMININO)

1- Dinorah Tovar

2- Mariana Regina Arins

3- Roseli Rezende de Souza

5KM – MILITAR (FEMININO)

1- Danielle Arbigaus Moreira

2- Tatiane Michele Kunzler

3- Daiane Cristina Batista

5 KM MILITAR (MASCULINO)

1- Edmir Edson da Cruz

2- Ricardo Augusto de Oliveira

3- Alex Scheid

10 KM COMUNIDADE (FEMININO)

1- Maria Souza

2- Raimunda Carlos Lima

3- Andressa Susan da Silva

10 KM - COMUNIDADE (MASCULINO)

1- Vitor Hugo de Freitas

2- Gilson Lima

3- Francisco Ronqui de Souza

10 KM – MILITAR (FEMININO)

1- Leticia Conrado dos Santos

2- Eliana Sganzerla

3- Euziane da Silva Lambaret

10 KM – MILITAR (MASCULINO)

1- Caio Fellipe Borges da Silva

2- Gilberto Antonio Bandeira

3- Marco Aurélio Piazza