Domingo tem temperaturas altas em Curitiba e no interior

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O domingo (11) amanheceu agradável em todas as regiões paranaenses. Há nuvens desde sul, divisa com Santa Catarina, Região Metropolitana de Curitiba até o vale do Ribeira, mas a previsão é da dissipação e com isso o Sol deve predominar, favorecendo ao rápido aquecimento diurno. No litoral e demais setores do interior do Estado, o Sol já brilha forte.

Na Capital a tarde tem temperaturas perto dos 30ºC. No interior as marcas chegam a mais de R$ 32ºC, caso de Umuarama e Toledo, no Nooreste e Oeste, respectivamente.

A segunda-feira também deve ter predomínio do sol e temperaturas máximas altas em todas as regiões.