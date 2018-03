Parque Barigui é palco da Virada Esportiva neste domingo

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

O Parque Barigui recebe 46 atividades na 2ª Virada Esportiva, desde a sexta-feira (9/3) até este domingo (11/3). São 32 modalidades diferentes no local, que irá concentrar o maior número de atividades do evento.

Neste domingo, as atividades começaram às 8h e inclui festival de beach tênis, minibadminton, atividades recreativas, desafio de xadrez e apresentação do esporte bat bol, uma adaptação do frescobol. Durante a tarde toda são dezenas de outras atividades programadas.

A 2ª Virada Esportiva é uma realização da Prefeitura de Curitiba, RIC TV e Rádio Jovem Pan e faz parte do calendário de comemoração aos 325 anos da cidade.