'Ele deveria estar ali'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Vitor Hugo diz ter tido uma sensação estranha neste domingo. Ele marcou o gol da vitória da Fiorentina diante do Benevento, o primeiro duelo sem o jogador Davide Astori, que morreu de infarto na semana passada. Escalado na vaga de Astori, Vitor Hugo diz que quem deveria estar na jogada do gol era o ex-capitão. Vitor Hugo marcou de cabeça o gol único do jogo, aos 25 min da etapa inicial. O ex-palmeirense deu um salto impressionante, subindo mais do que todos na área rival. "Pela primeira vez na vida não fiquei muito feliz por fazer um gol, talvez por sentir por dentro que era ele quem deveria estar ali e não eu", declarou Vitor Hugo, que homenageou Astori na comemoração. "O que me consolou é que pude homenagear uma das pessoas que mais me abraçou quando cheguei aqui. O Davide era uma referência dentro e fora do campo na Fiorentina e a perda dele será sentida por muito tempo", acrescentou o zagueiro brasileiro. A Fiorentina entrou em campo com todos jogadores uniformizados com o número 13, que era de Astori. Foi o primeiro jogo da Fiorentina sem seu capitão Aos 13 minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada pela arbitragem (em alusão ao 13 de Astori). Neste momento, um mosaico com a inscrição "Davide 13" foi criado atrás do gol. Com o jogo interrompido, torcedores, jogadores e arbitragem aplaudiram por mais de um minuto. Muitos atletas e torcedores choraram durante a homenagem, entre eles o jogador Nikola Kalinic.