Prazo para concorrer no sorteio de estreia do Nota Curitibana termina na segunda

(foto: Reprodução)

Termina na segunda-feira, 12/3, o prazo para os contribuintes se cadastrarem e concorrerem no sorteio de estreia do Nota Curitibana, novo programa da Prefeitura que vai distribuir prêmios em dinheiro e concederá descontos de até 30% no IPTU.

Quem se cadastrar até lá vai disputar ao prêmio especial de R$ 150 mil no sorteio que será realizado no dia 28 de março, em homenagem ao aniversário de 325 anos da cidade.

Aqueles que se cadastrarem depois dessa data participarão dos sorteios subsequentes, que serão mensais e vão distribuir R$ 230 mil reais, divididos em R$ 50.000,00 para o primeiro prêmio, R$ 20.000,00 para o segundo, R$ 10.000,00 para o terceiro, além de 15.000 prêmios de R$ 10,00.

Até esta sexta-feira, 34.427 contribuintes já haviam se cadastrado e estão aptos a concorrer. É importante que os participantes lembrem sempre de informar o CPF ao pedir a nota nas empresas de serviços, como academias de ginástica, oficinas mecânicas, estacionamentos, entre outros.

Cada nota, gera créditos, que geram números com os quais o contribuinte participa do sorteio. Todo o acompanhamento pode ser feito pelo site do programa, onde o cadastrado tem uma conta pessoal que mostra suas notas, créditos, dados cadastrais etc.

Outro ponto importante é indicar duas entidades sociais no momento do cadastro. Elas também serão beneficiadas com os sorteios.

Quem já se cadastrou, mas não indicou as instituições precisa fazê-lo, senão não estará apto a concorrer.

Os contribuintes que já faziam parte do programa anterior, Boa Nota Fiscal, migraram automaticamente para o Nota Curitibana. Mas é preciso que eles entrem no site, com o seu cadastro, e deem o aceite às regras do sorteio. Caso contrário, não estarão disputando os prêmios em dinheiro.

Cerca de 73 mil pessoas estavam cadastradas no Boa Nota, de forma que ainda há um bom contigente de contribuintes para dar o aceite no novo programa.