Veja diz que PF investiga suposto pagamento de propina a Alvaro Dias

Alvaro: senador diz que denúncia é "armação" política (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Reportagem da revista Veja deste final de semana aponta que a Polícia Federal investiga as suspeitas de que o senador e pré-candidato à Presidência da República, Alvaro Dias (Podemos) teria pedido R$ 5 milhões para “enterrar” a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que apurava denúncias contra o bicheiro Carlos Cachoeira. Segundo a revista, a informação consta de um e-mail enviado a Odebrecht pelo empresário Samir Assad. Alvaro nega as acusações.

Leia mais no blog Política em Debate.