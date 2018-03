Corrida noturna teve máquina de alerta contra a diabetes

(foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)

A 14ª edição da Corrida Noturna da Unimed Curitiba, que aconteceu no sábado (10), teve um espaço com food trucks, música e atrações para toda a família. Mas o espaço não foi apenas para diversão, também buscou conscientizar sobre a diabetes, uma doença que atinge mais de um milhão de pessoas no Paraná, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.

No espaço, a Unimed Curitiba uma máquina automática de venda de produtos (vending machine) com salgadinhos, refrigerantes e chocolates. A diferença para as vending machines tradicionais é que ela trazia uma marca própria chamada Diabetes. “Nossa intenção é alertar as pessoas que o hábito de consumir esses produtos com frequência aumenta o risco de desenvolver diabetes”, explica a supervisora de Marketing da Unimed Curitiba, Valéria Lopes.

Além disso, os produtos não tinham preço fixo. “O consumidor poderá pagar quanto puder – desde que o valor seja correspondente a cédulas de 2, 5 e 10 reais ou qualquer moeda”, ressalta Valéria. Toda a renda arrecadada será revertida à Associação Paranaense do Diabético Juvenil (APAD).

Diabetes

A prevenção e o controle da diabetes envolvem cinco pontos importantes: conhecer bem a diabetes, adotar uma alimentação saudável e equilibrada, praticar exercício físico de forma regular, controlar periodicamente os níveis de glicemia no sangue e tomar a medicação quando prescrita pelo médico.