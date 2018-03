Artistas curitibanos se reúnem para falar de sonhos

(foto: Reprodução)

No próximo domingo (18), vários artistas que já têm um grande reconhecimento regional estarão em palco para falar de um assunto que é muito comum da rotina deles: os sonhos. Seguir com uma carreira nacional é um grande desejo, e juntos eles falarão desse assunto para estimular todos que almejam crescer e atingir objetivos como eles.

Como trilha sonora do evento, a banda Voraz fará o lançamento da música "POR UM MOMENTO E SÓ" que fala sobre o tema. A ideia da canção é estimular que as pessoas vivam o sonho e aproveitem a vida de uma forma leve, até porque tudo é passageiro e a vida é uma grande viagem. “Nunca deixo de sonhar, deixo o destino me levar; nunca deixo de sonhar, deixa a vida me levar” é o refrão da música que enfatiza a mensagem que a Voraz quer passar.

O evento será no República da Praia, em Curitiba, e a banda contará com várias participações especiais de artistas como Renato Beltrão e Rodrigo Rocha da banda Makai, Bibi do “Oh My Dogs”, Fabinho da "Leash" e Skraba e Pete Mc do "Estúdio 172". Todos os artistas prometem apresentar um show diferente e cheio de energia positiva. O evento contará ainda com a presença de um dj e do artista Anthony Rebelo que vai abrir o evento de comemoração.

A entrada para o evento custa R$10,00.



INFORMAÇÕES:

DATA: 18 de Março

HORÁRIO: a partir das 16h

LOCAL: República da Praia - R. Itupava, 1133, Alto da Glória.

VALOR: preço de entrada antecipada R$10,00 ou R$30,00 (consumação)