Vaza lista da seleção brasileira para a Copa. Ao menos no álbum

Os jogadores do Brasil no álbum da Copa (foto: Reprodução)

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, será lançado nesta segunda-feira (12) nas redes sociais e as primeiras figurinhas estarão à venda nas bancas a partir de sexta-feira (16). Mas a relação de 18 jogadores da seleção brasileira que está presente no álbum vazou neste domingo (11).

De acordo com o álbum, a lista terá o goleiro Alisson, os laterais Daniel Alves, Marcelo e Filipe Luís, os zagueiros Thiago Silva, Marquinhos e Miranda, os meio-campistas Paulinho, Fernandinho, Casemiro, Renato Augusto, Giuliano, Philippe Coutinho e Willian e os atacantes Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar.

A lista tem os 15 jogadores que, segundo o técnico Tite, estão praticamente garantidos. Já Filipe Luis, Giuliano e Douglas Costa ainda buscam espaço. Até a Copa, a Panini, que produziu os álbuns, poderá fazer atualizações.