PRF apreende 16 pistolas na região Oeste

Pistolas apreendidas pela PRF: um homem de 25 anos de idade e uma mulher de 21 anos foram presos em flagrante por tráfico internacional de armas de fogo (foto: PRF/divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 16 pistolas calibre 9 milímetros no início da manhã de hoje em Santa Terezinha de Itaipu (região Oeste). As armas estavam escondidas dentro de quatro aparelhos de TV, transportados no bagageiro de um ônibus que fazia a linha entre Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.

Os agentes da PRF abordaram o veículo por volta das 6h20, na BR-277. Todas as pistolas são da marca Bersa, de fabricação argentina, e estão com a numeração de série suprimida. Também foram apreendidos 28 carregadores.

Responsáveis pela carga ilícita, um homem de 25 anos de idade e uma mulher de 21 anos foram presos em flagrante por tráfico internacional de armas de fogo. Eles confirmaram que o destino final das armas seria o estado do Rio de Janeiro.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. O crime de tráfico internacional de armas de fogo tem pena prevista de quatro a oito anos de prisão. A pena aumenta em 50% se a arma for de uso restrito, como é o caso das pistolas de calibre 9 milímetros.