Ivele Sangalo e família comemoram um mês de nascimento das gêmeas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo, 45, comemorou o primeiro de mês de nascimento das gêmeas Helena e Marina, que nasceram no primeiro dia do Carnaval, em 10 de fevereiro. Os detalhes da festa foram divulgados pela irmã da cantora, Cynthia Sangalo em seu Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem depois de 24 horas). A poucos dias da Páscoa, Ivete e o marido, o nutricionista Daniel Cady, 32, optaram por fazer uma festa com a temática dos coelhinhos. O filho mais velho do casal, Marcelo, 8, também ganhou um bolinho. De acordo com o site da cantora, Ivete Sangalo deve retornar aos palcos no dia 19 de maio, quando participa de uma festa no Morro de São Paulo (BA). No final de junho, Sangalo participará do Rock in Rio Lisboa. Ela se apresentará no palco mundo no dia 30, que terá ainda as cantoras Katy Perry, Jessie J e Hailee Steinfeld. GRAVIDEZ Casada com o nutricionista Daniel Cady, Ivete Sangalo anunciou a gestação em setembro de 2017, pouco antes de participar de encontro com jornalistas para divulgar a estreia do The Voice, reality musical da Globo em que a cantora atuou como técnica. Segundo a artista, a decisão de engravidar veio após pedidos do filho, Marcelo. Devido a idade, ela e o marido recorreram a inseminação artificial para realizar o sonho do primogênito. Por causa da gestação, a cantora precisou cancelar sua participação no Carnaval de 2018. Fora da folia, Sangalo foi transformada em um boneco gigante de Olinda (PE). A última apresentação da cantora antes de se afastar dos palcos foi na festa de Réveillon de Salvador. Na ocasião, Sangalo precisou se apresentar sentada em alguns momentos.