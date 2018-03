Curso em Curitiba mostra como fazer um vídeo com o celular

(foto: Divulgação/Seec)

A Associação de Amigos do Museu da Imagem e do Som do Paraná promove dois cursos em março: de fotografias e vídeos em celular. A idade mínima para participação é de 16 anos e as oficinas serão realizadas no Museu da Imagem e do Som do Paraná.

A “Oficina como filmar e editar no celular” será no dia 13 de março das 16h às 19h. O fotógrafo e diretor de cena e fotografia Marco Felippe ministra o curso que ensina configurações básicas, técnicas de filmagem, edição e postagem de vídeos nas redes sociais por meio da utilização de aplicativos. A inscrição é no valor de R$ 70.

No dia 28, das 19h às 21h30, ocorre a “Oficina de fotografia em celular” com mediação da fotógrafa Paty Zupo. Os alunos podem aprender noções básicas e técnicas de fotografia, como composição e enquadramento, utilização de rede social e aplicativos básicos para a edição de fotos. O custo é de R$50.

As inscrições para as duas oficinas devem ser feitas pelo e-mail aamispr@gmail.com e é necessário que o aluno leve seu próprio smartphone ou tablet.

SERVIÇO: Oficina como filmar e editar no celular.

Data 13 (terça-feira).

Horário: 16h às 19h.

Idade mínima: 16 anos.

Valor: R$ 70 - Vagas limitadas.

Inscrições e informações: aamispr@gmail.com

OFICINA DE FOTOGRAFIA EM CELULAR

Data 28 (quarta-feira).

Horário: 19h às 21h30.

Idade mínima: 16 anos.

Valor: R$ 50 - Vagas limitadas.

Inscrições e informações: aamispr@gmail.com

Museu da Imagem e do Som do Paraná.

Rua Barão do Rio Branco, 395. Curitiba-PR.

41 3232-9113 | www.mis.pr.gov.br