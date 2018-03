Tio de Kaysar, do BBB 18, não aprova relacionamento do sobrinho com Patrícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tio de Kaysar, do BBB 18, Nacib, afirmou que não está gostando do relacionamento do sobrinho com a funcionária pública Patrícia. "Não estou gostando nem um pouco, de jeito nenhum. Ele não poderia jamais ter se aproximado dela", disse Nacib, em entrevista com a #RedeBBB. Segundo Nacib, Kaysar pode se prejudicar no jogo se continuar o affair. "Ela é uma influência negativa, completamente fora da casinha. Ele não gosta dela, está só carente. Ele foi influenciado por alguém, não foi pela naturalidade. Ele não é ele fazendo isso, está fora da estrutura dele. O Kaysar é equilibrado, sensato e humilde." No dia 2 de março, com um "empurrãozinho" de Gleici, rolou beijo entre Kaysar e Patrícia na festa Roda de Samba. Patrícia, que há dias já investia no relacionamento, foi direta: "Você quer ou não quer?". O refugiado sírio desconversou, até que acriana Gleici se aproximou da dupla e juntou as cabeças até que o beijo saiu. CIÚMES DO DUO ANAVITÓRIA Contudo, na festa deste sábado (10), Patrícia e Kaysar tiveram um desentendimento. A funcionária pública afirmou ao sírio que estava infeliz e se sentindo na festa Havaí, que teve o duo Anavitória como convidado. "Não me importo se você olha para outra mulher, fica cortejando e se jogando, isso não me afeta. O que me afetou foi me sentir sozinha", disse Patrícia, que demonstrou estar com ciúmes do sírio com as cantoras. "São duas cantoras, elas olham para todo mundo. Você tem direito de sentir o que quiser. Mas, o que sentiu, não sei de onde você puxou isso. Agora, se tiver Wesley Safadão e você for lá e ficar dançando feliz, vou me sentir sozinho?", questionou Kaysar. Patrícia afirmou que não foi para o BBB 18 para se apaixonar e que está sofrendo por vários aspectos. "Se eu for embora, não vou mais ver você nem Diego. Senti sua falta e me senti mal vendo você olhar outras mulheres como você olhou hoje. Me doeu, me senti trocada, desprezada, tudo de ruim." Ao ver a discussão, Diego chamou Kaysar para conversar do lado de fora do quarto. Diego afirmou ao sírio que Patrícia estava se sentido mal porque não tem uma válvula de escape. Incrédulo, o sírio afirmou que não estava acreditando que Patrícia estivesse com ciúmes: "Não acreditei quando ela falou para mim que eu estava tentando paquerar as meninas. Ela me deixou sentindo muito mal". Depois de um tempo, os dois retornaram para festa, mas Patrícia insistiu em conversar com o sírio. Kaysar afirmou que estava um pouco afastado dela porque estava querendo apenas se divertir e ter um tempo para refletir. Ele disse ainda que não quer ser pressionado pela funcionária pública. "Quero um tempo de tudo. Só quero me divertir, pode ser? Você aceita ou não?", questionou o sírio. Mais tarde, ainda na festa, os dois se reaproximaram e se beijaram.