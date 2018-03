SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cleo Pires se esquivou de uma pergunta sobre sexo feita por uma jovem da plateia do "Altas Horas", que foi ao ar no sábado (10). Com uma frase de sua mãe, Gloria Pires, que viralizou após ela participar da transmissão do Oscar de 2016 pela TV Globo, a atriz preferiu não se comprometer. "Eu gostaria de saber se tem uma posição que para a mulher seja mais fácil de fazer garganta profunda", perguntou a jovem, arrancando risadas dos convidados e espanto da sexóloga do programa, Laura Muller. "Meu Deus!", exclamou Muller. Serginho Groismann, então, passou a pergunta para Cleo Pires, que costuma falar de sexo abertamente em seus canais na internet. "Você tem como responder isso, Cleo?", perguntou o apresentador. "Não sou capaz de opinar", encerrou a atriz, fazendo Serginho cair na gargalhada. Em seguida, Laura Muller deu sua opinião sobre o tema: "Não sei se a gente precisa fazer garganta profunda, né? Ou se pode fazer o sexo oral até onde for possível com prazer para os dois. A posição é a que for confortável". Gesticulando, ela ainda explicou de forma bem didática o que se trata fazer "garganta profunda": "É o sexo oral que vai lá dentro".