Peça Blackbird: Ray, um homem de 56 anos de idade recebe a visita de Una, uma jovem de 27 anos. Um fantasma do passado está entre eles (foto: Victor Damasceno)

O Fringe do Festival de Curitiba – com companhias que participam de forma espontânea, sem curadoria – terá 20 mostras específicas em sua 21.ª edição, um recorde. Serão 372 espetáculos do Brasil, Portugal, Chile, Uruguai e Colômbia, totalizando quase 1.500 apresentações. Doze atrações são internacionais.

O público verá nomes importantes e conhecidos como Leticia Spiller, Maureen Miranda, Sofia Monsalve, Marilyn Nunes, Carlos Simioni, Tuca Pinheiro, Nina Caetano, Maikon K, Ismine Lima, o Grupo Erro, de Florianópolis, e Marcos Bulhões.

Estes e outros 2.200 artistas envolvidos nos 12 dias de duração, entre 28 de março e 8 de abril, se espalham por 79 espaços na cidade de Curitiba e também Região Metropolitana, numa média de 10 espetáculos e 30 apresentações por teatro.

Como sempre, o Fringe não se limita aos palcos convencionais: haverá espetáculos a que se vai de bicicleta, vários que acontecem em uma bicicletaria e outro apresentado em uma Kombi. Só na rua, são 75 espetáculos em 300 apresentações.

O Fringe terá 96 peças grátis, totalizando 384 sessões gratuitas, e 46 no sistema “Pague o Quanto Vale”, em que o público escolhe quanto deve pagar em 138 apresentações.

Estão representados 14 estados no Fringe: depois do Paraná, com 211 espetáculos, vem São Paulo com 37; Rio com 32; Santa Catarina com 15; Minas Gerais com 13 e Espírito Santo com 11.

VEJAS AS MOSTRAS

Das 20 mostras específicas do Fringe, 15 são de Curitiba, uma é de Londrina, uma do Rio Grande do Sul Uma vem de Portugal e as demais têm origem em Mato Grosso e Ceará.

1 2ª Mostra de Teatro de Segunda: 13 atrações no AP da 13, com convidados de São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte e Morretes;

2 5ª Mostra Ave Lola – “Uma pausa para o artista e seu ofício”: 5 atrações no Espaço de Criação Ave Lola, com espetáculos da casa e convidados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, no sistema “Pague quanto vale”.

3 Mostra Palavração da UFPR: 5 atrações no Teuni com repertório do grupo de Teatro da UFPR e da Oficina Formativa.

4 Mostra de Espetáculos Musicais: 7 atrações no Teatro Cena Hum com repertório do grupo desse espaço e convidados de São José dos Pinhais, Curitiba e João Pessoa.

5 Mostra Autorizando Novos Ritmos: Show de música autoral, com as bandas curitibanas Projeto Reinventar, A Funda, Dabliu e Vini Teixeira, no Teatro Paiol.

6 Coletivo El Camino: 9 atrações na Bicicletaria Cultural. Performances musicais e teatrais, com convidados de Curitiba, Montevideo e Rio de Janeiro;

7 Arte da Comédia 10 anos: 5 atrações na Praça Santos Andrade, com Teatro de Rua e Comédia Dell´arte para celebrar o aniversário de 10 anos do Grupo. Programação gratuita.+

8 Mostra Mujeres: 5 atrações na Sociedade 13 de Maio, abordando o universo feminino através de shows, performance e espetáculos teatrais. Mostra produzida e realizada por mulheres.

9 Mostra Circo – Teatro dos Comparsas: promovida pela Comparsaria Cênica e grupos parceiros, traz ao Fringe o teatro popular de pavilhão. A mostra ofertará também aulas abertas e bate-papo;

10 Mostra Transcendental: 7 atrações com repertório pelo viés espirita, no Teatro Rodrigo D´Oliveira com o Grupo Independente de Teatro de Curitiba;

11 Mostra de Teatro de Formas Animadas de Rua – Animarua: 25 atrações “Pague o quanto vale” com convidados da Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Chile e Rio de Janeiro;

12 Mostra Universitária Teuni: 9 atrações com convidados da USP (São Paulo), Unespar, UFPR e PUC (Curitiba), UEM (Maringá) e Udesc (Florianópolis);

13 Cena Criança – Mostra Sesi de Teatro Infantil: 4 atrações no Sesi Portão, com curadoria de Michele Menezes e Maíra Lour. Entrada Gratuita;

14 Mostra Formativa Casa Sesi Heitor Stockler de França – A pré-expressividade do ator: com 5 atrações voltadas para a especialização do artista de teatro;

15 Mostra Dramaturgias – Casa Sesi Heitor Stockler de França: Com atrações que emergem dos encontros formativos de dramaturgia do Sesi;

16 Mostra Cena Ceará: 4 atrações no Teatro Novelas Curitibanas com o Grupo Pavilhão Magnólia e Cia Prisma de Arte em espetáculos teatrais e de rua;

17 Mostra Portuguesa: 7 atrações no Teatro Novelas Curitibanas com o Grupo Faísca de Teatro, de Lisboa. Atividades formativas, espetáculos, bate-papo. Programação: “Pague o quanto vale”.

18 Mostra Devir - Mulher na Cena Contemporânea: 4 atrações no Espaço Movimento Enxame com o Grupo Neelic, de Porto Alegre, em espetáculos teatrais que abordam a mulher e sua posição social.

19 O Levante em Cena: 10 atrações na Sala Londrina com o coletivo de artistas mato-grossenses formado pelos grupos Solta Cia de Teatro, Theatro Fúria e Chia Thereza Helena, com propostas cênicas de cunho autoral.

20 Mostra Pé Vermelho - Okupação Londrina: 15 atrações no Teatro José Maria Santos com artistas de Londrina unidos em um coletivo para trazer a Curitiba a cena teatral da cidade no Norte do Paraná, com espetáculos de teatro e espetáculos de rua. Apresentações pagas e gratuitas.