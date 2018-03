Qual é a sua prioridade?

Por muito tempo acumulei uma lista longa de itens na primeira linha de minhas prioridades. Estavam lá meu desejo de ver minhas filhas crescerem, de ser uma mãe boa o suficiente (viva Winnicott!) para elas, de criar um ambiente agradável em nossa casa, de estar presente e inteira para o Henri, meus pais, sobrinhos, família e amigos, de estar satisfeita com o meu trabalho, de manter a leitura em dia, de isso e de aquilo...

Na semana que passou, completei quarenta anos, destas datas que nos fazem pensar, e na carona das reflexões de aniversário uma pergunta não me saiu da cabeça: o que de fato quero pra mim? Meu desafio era responder com um só item. Unzinho. Decidi que quero estar saudável. Saudável para poder escolher. Saudável para trabalhar e amar. Saudável para me aproximar de meus desejos. Inclusive da lista que acabei contar logo acima. Arrumei as malas das meninas, as minha e convidei (de supetão) todos para uma temporada em um spa. Sempre tive essa vontade. Uma semana para comer leve, descansar, fazer exercício, dormir e acordar cedo. Uma viagem sem compras, sem agenda, sem ingressos, sem pontos turísticos, sem planejamento, sem aeroporto. Uma viagem com foco em nós quatro. Toparam. Fomos. Foi lindo.

Escolhemos o Spa Med Sorocaba, pertinho de São Paulo (90kms) e com todo o suporte que nós precisávamos para a missão. De fato cumprimos o plano de cama, mesa e tapetinho de yoga. Mas enxerguei a cada dia que passava, que a saúde é um conceito mesmo muito amplo. Fui testemunha da saúde estampada no olho de minha filha mais nova que experimentou a liberdade de pegar a chave de nosso quarto pela manhã e sair livre pelas áreas verdes do spa, vivenciando a possibilidade de decidir quando e onde ir. A delícia de sentir-se segura e livre.

Observei as intermináveis partidas de ping-pong entre minha filha mais velha e seu pai, que entre risos e provocações, mantiveram o equilíbrio do ir e vir da bolinha, ajustaram velocidade e força para fazer o jogo durar. Transpiravam os dois a alegria de sustentar uma parceria. Vi de perto o bem que me faz estar também um pouco sozinha e quieta entregue ao sol, à leitura ou às braçadas. Nadei minha vida inteira e ainda não tinha me dado conta que na natação, o que me atrai de verdade é a (minha) companhia e o silêncio. Entendi que perdi o medo de gostar de mim. Foi uma temporada de calmaria ainda que tenha sido talvez uma viagem das mais intensas. Noves fora, a saúde ainda reina (e me parece que reinará por muito tempo) sendo o desejo pelo qual lutarei. A Saúde ampla que nos assegura a liberdade, o amor e a honestidade de ser quem somos. É esta também que desejo para vocês e para os meus.

https://www.facebook.com/roberta.dalbuquerque

https://www.instagram.com/robertadalbuquerque/