Museu Paranaense apresenta exposição sobre a Usina Itaipu

A usina de Itaipu: história (foto: Divulgação)

O Museu Paranaense apresenta exposição A História da Itaipu Binacional, que integra o circuito das Indústrias Paranaenses e com entrada gratuita para todo o público.

A mostra, que é permanente, conta com um toten que possui a tecnologia touchscreen e permite ao visitante viajar pela linha do tempo da maior usina hidrelétrica do mundo. Há também uma maquete que mostra a magnitude da grandiosa obra de engenharia, a barragem possui luminosidade e o vertedouro simula as águas com luz e som. Nos painéis são exibidos os desafios enfrentados de cooperação internacional entre o Brasil e Paraguai ao longo das quatro décadas, começando pelo Desafio Diplomático e Financeiro, passando pelo Desafio Humano e Social, sucedidos pelos Desafios Técnico e Energético, até chegar no Ecológico e Ambiental.

Para o diretor do Museu Paranaense Renato Carneiro Jr., o objetivo da exposição é mostrar um pouco da Usina por meio da maquete e outros objetos que serão colocados em breve, além de um vídeo institucional com a história da Itaipu Binacional. “A ideia é poder mostrar a todos os visitantes um pouco do que é a grandeza da maior empresa brasileira na área de geração de energia, um grande orgulho para todos nós paranaenses”, exalta.

A gerente da Divisão Ambiental da Itaipu, Leila Alberton, conta que tudo começou quando o Museu Paranaense levou uma exposição ao Ecomuseu, localizado na cidade de Foz do Iguaçu. “A gente se deu conta que poderia ter alguma coisa da usina aqui na sede do Museu Paranaense, em Curitiba”, relata.

Serviço

Exposição A História de Itaipu Binacional

Horário de visitação: terça a sexta-feira das 9h às 18h. Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h.

Entrada: gratuita

Onde: Museu Paranaense

Rua Kellers, 289, São Francisco. Curitiba-PR