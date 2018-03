MON faz parceria com Google

O Museu Oscar Niemeyer (MON) estabeleceu uma parceria com o Google e está se integrando à plataforma Google Arts & Culture. A plataforma reúne conteúdos sobre arte e cultura, incluindo informações sobre museus, obras, artistas e exposições ao redor do mundo, e permite que o usuário realiza tours virtuais por estes espaços. O MON participará da nova etapa do projeto ‘O que é Arte Contemporânea?’ sobre arte contemporânea, lançada nesta quarta-feira, 7 de março.

O Google Arts & Culture é um ambiente virtual para os interessados em arte. São mais de 1.500 instituições parceiras, desde os principais museus do mundo até espaços alternativos, divulgando dezenas de milhares de obras de arte. O projeto disponibiliza imagens de obras