Gremistas são recebidos com pedradas e gás de pimenta no clássico gaúcho

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada do Grêmio foi marcada por confusão no Beira-Rio. Tanto a torcida quanto o ônibus do clube foram apedrejados. A Brigada Militar usou gás de pimenta para afastar os mais exaltados. O primeiro caso ocorreu na chegada dos torcedores, por volta das 15h. Os colorados esperaram os ônibus das organizadas do Grêmio escondidos no Parque Marinha, ao lado do Beira-Rio. Ao verem os veículos passarem por ali, começaram a arremessar pedras contra eles. Torcedores do Grêmio, exaltados, desceram do ônibus para entrar em conflito com os vermelhos e foram impedidos pela Brigada Militar. A confusão rompeu as barreiras do Beira-Rio e acabou com uso de gás de pimenta para que os gremistas não revidassem o ataque dos colorados. Do lado de fora da separação, mais homens da lei continham os torcedores do Inter. "É uma vergonha isso aqui, somos recebidos por pedras, e o Ministério Público não faz nada. Só pune o Grêmio", disse um torcedor. "Há dois anos não dá briga na Geral (organizada do Grêmio), e isso aqui acontece no Beira-Rio, sendo que nada acontece com o Inter", bradou outro. Após serem atacados, os gremistas arremessaram pedras contra os torcedores do Internacional. O ônibus do Grêmio também foi recebido por expediente semelhante. Além de uma pedra, foram arremessadas garrafas, pedras de gelo e qualquer material que fosse encontrado pelo chão contra o veículo oficial da delegação azul, branca e preta. Ninguém se feriu, e dois torcedores foram detidos. A pedra arremessada em um dos vidros do ônibus gremista não chegou a danificar o veículo. Ela foi recolhida pelo segurança e encaminhada aos órgãos competentes.