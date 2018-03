ANDREA ORMOND SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O público brasileiro já se acostumou aos filmes de Roberto Santucci. Foi ele quem dirigiu algumas das maiores bilheterias nacionais dos últimos anos, como "De Pernas pro Ar" (1 e 2) e "Até que a Sorte nos Separe" (1, 2 e 3). É por isso que "Os Farofeiros" chega para ser o recordista do verão. O janota Alexandre mete-se em uma encrenca e vai passar o Réveillon com colegas da firma -mais pobres do que ele. A esposa histérica e os filhos vão no pacote. Acabam se hospedando em uma casa caindo aos pedaços. Era para ser a repetição de tudo o que vimos antes. Ou seja, mais uma "moneychanchada": universo no qual Santucci se tornou especialista e que teve rebentos, como "Tô Ryca!" (2016), de Pedro Antônio. Nas "moneychanchadas" o culto ao dinheiro substitui o culto ao sexo. Ao invés de nos apaixonarmos por ícones como David Cardoso ou Helena Ramos, amamos a ascensão social. No entanto, leitores, surgem novidades. "Os Farofeiros" faz uma transição. Os filmes anteriores de Santucci falavam do Brasil forte economicamente, repleto de promessas. "Os Farofeiros" é do país da ressaca, o país da crise. Os colegas de repartição estão ameaçados de perder o emprego. Existe, ainda, uma diferença desconcertante entre a família de Alexandre e as dos demais. Alexandre incorpora a classe média, no eterno céu e inferno das escolhas. Viajar para um resort em Búzios ou para onde couber o orçamento? Enquanto isso, os mais pobres adaptam-se às circunstâncias. Búzios fica em outra galáxia, aceitemos o casebre tosco. Esse embate é o coração da história. O roteiro de Odete Carmico e Paulo Cursino, apesar de afiado, leva a uma visão muito idealizada da sociedade carioca em que os personagens estão inseridos: a de que, acima de qualquer diferença de classes ou de posições, existirá sempre um denominador comum possível entre todos. Cria-se uma "brodagem" para adocicar as diferenças. Alexandre canta no pagode, as mulheres ricas ou pobres estranham-se para depois rirem juntas e de si mesmas. Já passou a hora de o cinema esquecer os mitos antigos da cordialidade brasileira, escancarando, através do humor, o país complexo e partido em que vivemos. Citações a "Minha Mãe É uma Peça" e deboches a granel -vide a sequência do monstro na piscina verde- agradam bastante e deixam um bom panorama. Conseguem provar que, sim, o cinema ainda pode ser a maior diversão. "Os Farofeiros" Quando: estreia nesta quinta (8) Elenco: Maurício Manfrini, Cacau Protásio e Danielle Winits Produção: Brasil, 2017, 12 anos Direção: Roberto Santucci Avaliação: Bom