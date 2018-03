Toyota Etios deve ganhar controle de estabilidade

No desenho, grade frontal recebe moldura na cor preta (foto: Divulgação)

O Toyota Etios 2019 já está nas concessionárias de todo o Brasil. A marca japonesa mexeu na linha tanto do hatch quanto do sedã, deixando-os um pouco mais equipados até nas versões de entrada, com a adição do controle de estabilidade (ESP) de série. O Etios Cross foi descontinuado. O Etios 2019 ficou mais caro, agora parte de R$ 48.400 na versão hatch 1.3 X manual, enquanto o sedã mais barato é o 1.5 X manual, por R$ 53.240. Passa a ter um módulo eletrônico que agrega o controle de estabilidade e tração, mais o assistente de partida em rampas, item de série na linha. A grade frontal ganhou pintura preta, enquanto faróis e lanternas receberam máscara negra.

Outra alteração está na lista de versões. Etios X: aerofólio traseiro, espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro, grade frontal com acabamento Black Paint, maçanetas externas na cor do carro, máscara negra nos faróis e lanternas, para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro, rodas de aço 14” com calotas integrais, painel digital Smart Screen em full TFT, ajuste de altura do banco do motorista, ar-condicionado, banco traseiro rebatível (somente encosto), chave com comando de abertura e fechamento das portas, direção eletroassistida progressiva, vidros elétricos dianteiros (auto-down para motorista) e traseiros, travas elétricas, ISOFIX, freios ABS com EBD, alarme de advertência de portas abertas e de faróis acesos, cintos dianteiros de três pontos com pré-tensionador e limitador de força, cintos traseiros laterais e central de três pontos.

Controle de estabilidade (VSC), tração (TRC) e controle de arrancada em subida (HAC). Etios X Plus: Adiciona acabamento preto na coluna central, rodas de liga leve de 15 polegadas, luz auxiliar de freio, limpador traseiro, computador de bordo, sistema de áudio Toyota Play com CD Player, MP3, entrada USB e conexão Bluetooth.

Etios XLS: Recebe faróis de neblina dianteiros, saias laterais inferiores exclusivas, retrovisores elétricos com luzes de seta integradas, bancos revestidos em material sintético, volante revestido em couro, descansa-braços para o motorista, abertura elétrica do porta-malas, dois tweeters e o sistema Toyota Play ganha conexão com smartphones. Etios Platinum:Adiciona rodas de liga leve de 15 polegadas com design esportivo, bancos de couro, sensor de estacionamento