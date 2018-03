Mustang chegou

O primeiro lote comercial do Mustang acaba de chegar ao Brasil com unidades destinadas aos clientes que adquiriram o veículo no programa de pré-venda. O desembarque foi feito no terminal portuário privativo da Ford no Canal de Cotegipe, na Bahia, responsável pelas operações logísticas da empresa no País. Após os trâmites legais de desembaraço aduaneiro, os carros seguem para os distribuidores Ford, onde será feita a preparação de entrega para os clientes a partir do final do mês. Produzido na avançada fábrica de Flat Rock, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, para todos os mercados globais, o Mustang está sendo trazido oficialmente ao Brasil pela primeira vez em seus mais de 50 anos de história.

Volta do kart

Na quinta-feira (7), foi apresentado para imprensa a Copa Super Paraná é idealizada pela APK e conta com seis etapas no calendário. As duas primeiras definem o Torneio de Verão, a terceira e quarta o Torneio de Inverno e a última é a super final do campeonato. Todas as seis etapas serão no Raceland, que há dois anos está fora do circuito das provas oficiais. A 1ª etapa da Copa Super Paraná, programada para 17 e 18 de março. Na foto o presidente da APK, Alfredo Ibiapina; Fernando Henrique Ribas, proprietário da Intersept, patrocinadora máster, e o vice-presidente da entidade, Wagner Ebrahim.

Cactus brasileiro

A Citroën montará no Brasil o utilitário esportivo C4 Cactus. A produção do modelo na fábrica de Porto Real (RJ) começa no segundo semestre. O C4 Cactus nacional vem sendo desenvolvido pelas equipes de engenharia e estilo do Grupo PSA na América Latina para atender à demanda do Brasil e de outros países da região e será diferente do carro à venda na Europa que está na foto.