Presidente do PSG virá ao Brasil para convencer Neymar a ficar, diz TV

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mistério sobre a permanência de Neymar no Paris Saint-Germain, que estaria em xeque devido a uma insatisfação do jogador e teria se agravado após a eliminação dos franceses nas oitavas de final da Liga dos Campeões, vai mobilizar até o presidente do clube. De acordo com o "Telefoot", programa do canal de TV francês TF1, Nasser Al Khelaifi viajará para o Brasil nesta semana acompanhado de Antero Henrique, diretor esportivo do PSG, para convencer Neymar a permanecer em Paris e, desta forma, manter forte o projeto do clube de estabelecer uma soberania no futebol europeu. Neymar está em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde se recupera de uma cirurgia para corrigir a fissura no quinto metatarso do pé direito, realizada há oito dias. A previsão para o retorno aos gramados é de até três meses. Anunciado como reforço em agosto de 2017, a transferência de Neymar para o PSG é a mais cara da história do futebol, por 222 milhões de euros (cerca de R$ 888 milhões na cotação atual). O atacante brasileiro tem contrato até junho de 2022. A imprensa espanhola especula que Neymar, insatisfeito com a falta de competitividade dos franceses no cenário europeu, pensa em se transferir para o Real Madrid. Nesta semana, o jornal catalão "Mundo Deportivo" publicou que o brasileiro teria pedido para voltar ao Barcelona.