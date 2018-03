Araucária lança ‘Caravana da Qualidade de Vida’

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e outras secretarias parceiras, lançará no dia 17 de março, às 9 horas, na Igreja Católica do Costeira, a “Caravana Qualidade de Vida”. O projeto visa levar atividades realizadas nos centros esportivos para áreas mais distantes do Centro. A descentralização dos serviços também contará com ações que vão além do esporte, adianta a Prefeitura de Araucária.

No evento do Costeira estão previstos atividades como caminhada, avaliação física, recreação, gincana, aula de Zumba, aula de Cross Training, testes rápidos de glicemia, aferição de pressão arterial, microchipagem de animais domésticos, entre outros serviços. As Secretarias Municipais de Saúde, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente e Cultura e Turismo são parceiras nas ações com a comunidade.

De acordo com a SMEL, a Caravana Qualidade de Vida estará uma vez por mês em uma localidade diferente dentro do município. O morador pode chegar na hora e participar das atividades sem a necessidade de inscrição prévia.