Evento discute novas formas de investimento social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo e a Fundação Schwab promovem nesta segunda-feira (12) o seminário “Inovação Social Desafios e Novos Modelos”, preparatório para o Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Entre os destaques da programação está uma mesa-redonda que discutirá como a legislação para isenção de impostos pode promover o crescimento de ONGs e negócios de impacto no país. O painel, mediado pela colunista Maria Cristina Frias, contará com a presença do secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Hélcio Tokeshi, além de advogados que atuam na área, como a especialista em Filantropia e Investimento Social Priscila Pasqualin, sócia do escritório PLKC Advogados. Ela defende uma menor dependência do governo na entrega de serviços básicos à população, por meio de incentivos fiscais e parcerias estratégicas. O evento será realizado no Teatro Folha, no shopping Pátio Higienópolis, na zona oeste da capital paulista. Quando: segunda (12/3), às 13h30 Onde: Teatro Folha - shopping Pátio Higienópolis (avenida Higienópolis, 618) Inscrições: empreendedorsocial@grupofolha.com