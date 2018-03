Capacitação de organizações sociais foca captação e criação de parcerias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Idis (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) e a CAF (Charities Aid Foundation of America) abrem as inscrições para o Programa de Fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil. Com capacitações presenciais e online, a ideia é trabalhar planejamento estratégico, captação de recursos e estabelecimento de parcerias. O curso é voltado para organizações que possuam sede e atuação na Grande São Paulo, promovendo diversidade e inclusão social. Para mais informações e inscrições, acesse o site do edital (http://idis.org.br/fortalecimento/index.php)