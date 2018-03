Domingo tem sol, calor e virada esportiva no Barigui. Veja fotos

(foto: Valquir Aureliano) (foto: Valquir Aureliano) (foto: Valquir Aureliano) (foto: Valquir Aureliano) (foto: Valquir Aureliano) (foto: Valquir Aureliano) (foto: Daniel Castellano/SMCS) (foto: Daniel Castellano/SMCS) (foto: Daniel Castellano/SMCS) (foto: Daniel Castellano/SMCS)

Este domingo (11) foi dia de sol e temperatura alta em Curitiba. Isso contribuiu para que o Parque Barigui ficasse lotado desde a manhã e a tarde toda. Além disso, quem foi ao parque pode participar das atividades da Virada Esportiva de Curitiba, que reuniu no local dezenas de atividades, do xadrez ao vôlei, da dança à roda de capoeira. A Virada Esportiva começou na sexta-feira, e também integra as ações em comemoração aos 325 anos de Curitiba, no dia 29 de março.

Um dos destaques durante a Virada foram as apresentações de capoeira. Desde a sexta, em diferentes pontos da cidade, foram apresentadas as rodas de capoeira. “Com as atividades da Virada Esportiva, pela primeira vez essa arte terá uma grande visibilidade e abrangência, permitindo apresentá-la para diferentes grupos de pessoas por meio do movimento Paranauê Capoeira”, afirmou o assessor da Prefeitura para Promoção da Igualdade Racial, Adegmar da Silva (Candiero).

Festa de aniversário

O aniversário de 325 anos de Curitiba será comemorado nas dez Administrações Regionais da Cidade. As festas começam hoje, nas Regionais Matriz e Tatuquara. A partir das 10 horas haverá apresentações da Banda Lyra na Regional Matriz e Dança das Etnias. As 15 horas a programação cultural será feita na Regional Tatuquara, com comemorações e parabéns pelos 325 anos da cidade.

Nos dias 22, 23 e 24 de março será feito o Mutirão da Cidadania na Rua da Cidadania Fazendinha. Até o final do mês as comemorações acontecem em todas as outras regionais da Capital, com apresentações, serviços e até bolo.