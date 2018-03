Prova da Casa Militar Provopar reúne 2,5 mil atletas

(foto: Emanoel Caldeira)

Mais de 2,5 mil atletas profissionais e amadores, de diferentes faixas etárias, disputaram na manhã de ontem, no Centro Cívico, em Curitiba, a 1ª Corrida da Casa Militar e Provopar Estadual, em comemoração aos 90 anos de criação da Casa Militar da Governadoria e que terá parte de sua arrecadação destinada ao desenvolvimento dos projetos sociais do Provopar em prol das famílias em vulnerabilidade social. A presidente do Provopar, Carlise Kwiatkowski, percorreu os 5 KM da Corrida, que segundo ela, alcançou pleno sucesso, “graças ao apoio que tivemos não só da Casa Militar, mas de todos os nossos parceiros”.