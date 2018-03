Paranaenses podem incluir a informação ‘idoso’ no RG

(foto: Reprodução/Seju)

A partir de agora, pessoas residentes no Paraná com 60 anos ou mais poderão optar por incluir a expressão “idoso” em sua carteira de identidade. A escolha foi facultada como resultado de recomendação administrativa expedida pela Promotoria de Justiça das Comunidades, do Ministério Público do Paraná, ao Instituto de Identificação do Paraná. De acordo com o MPPR, a medida contribui para que a população idosa possa comprovar mais facilmente a sua condição e usufruir de benefícios como receber atendimento preferencial junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços e participar de programas do governo.