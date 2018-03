Cruzeiro empata com reservas e termina primeira fase do Mineiro invicto

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Já classificado para as quartas de final e com a liderança garantida, o Cruzeiro encerrou a primeira fase do estadual, neste domingo (11), visitando o Patrocinense, na região do triângulo mineiro, e saiu com o empate por 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Rafael Marques, pelo time da capital, e Genesis, pelos anfitriões. Com o resultado, o Cruzeiro termina a fase inicial com 29 pontos. Já o Patrocinense, que chegou ao último jogo com chances de classificação e de descenso, foi aos 13 pontos e conseguiu a última vaga para a fase seguinte. As quartas de final serão disputadas em jogo único e no próximo final de semana e o confronto do domingo irá se repetir. Desta vez, é o Cruzeiro quem vai receber a Patrocinense no Mineirão. Se os 90 minutos terminarem em igualdade, a vaga para a semifinal será definida nos pênaltis.