Daniel Bork estreia Cozinha do Bork com ex-MasterChef Jiang Pu e mais interatividade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 53 anos, Daniel Bork encara um novo desafio nas manhãs da Band a partir desta segunda-feira (12). No comando do Dia Dia desde 2009, o apresentador teve o programa culinário reformulado e passa a ter a companhia da ex-MarterChef Jiang Pu e da jornalista Luitha Miraglia. Chamado de Cozinha do Bork, o programa terá novos quadros de receitas gastronômicas, prestação de serviço, reportagens especiais feitas pelas emissoras da Band em outros estados, além de mais interatividade e humor. "Minha expectativa é que as pessoas gostem muito porque estamos usando a experiência para avançar no conteúdo. De olho nas mensagens dos telespectadores, Luitha Miraglia vai me ajudar a responder as dúvidas sobre culinária, o que aumenta a nossa conexão com o público", afirma o apresentador. Uma das apostas da Band é a entrada de Jiang Pu no programa para que a ex-MasterChef interaja com Bork. Além de ajudá-lo nos preparos dos pratos e dar dicas da melhor época para comprar determinados produtos, Pu também deve realizar algumas receitas. O repórter Érico Aires fará entradas ao vivo direto de feiras de culinária ou eventos gastronômicos, e a jornalista Luitha Miraglia será a responsável por cuidar das redes sociais do programa para deixá-lo mais interativo. O programa vai manter a ideia de ser uma espécie de guia eletrônico com receitas fáceis, práticas e, acima de tudo, baratas. Cozinha do Bork vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h50, na Band.