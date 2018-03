Botafogo empata com Voltaço e fica em situação delicada na Taça Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo empatou com o Volta Redonda em 1 a 1 neste domingo (11), na "Cidade do Aço", e se complicou na Taça Rio. O clube terminou a rodada na terceira colocação do Grupo C faltando um jogo para o término da fase de grupos. Agora, além de ter de vencer o clássico com o Vasco no próximo domingo, terá que torcer por tropeços de Fluminense ou Portuguesa para não ficar fora das semifinais. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Marcelo soltou a bomba, Gatito se esticou e tocou na bola, que ainda bateu no travessão. Quase saiu o gol do Volta Redonda. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Mauro Gabriel pegou uma bola no meio de campo e, inacreditavelmente, ninguém chegou para marcá-lo até a intermediária. Sozinho, o jogador bateu forte e abriu o placar para o time da Cidade do Aço. Rabello fez o gol de empate para o Botafogo aos 37 minutos do primeiro tempo cabeceando para o fundo do gol. A única jogada de destaque no segundo tempo aconteceu aos 13 minutos da partida, Moisés fez uma bela jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Kieza, já sem goleiro, passou da bola e desperdiçou um gol inacreditável. VOLTA REDONDA Douglas Borges, Luis Gustavo, Roger, Gilberto e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcelo, Vinicius Pacheco (Pablo), Mauro Gabriel (Anselmo) e Núbio Flávio; Dija Baiano. T.: Marcelo Salles BOTAFOGO Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso (Brenner), João Paulo e Leonardo Valencia; Ezequiel (Luis Fernando), Kieza e Rodrigo Pimpão (Marcos Vinicius) T.: Alberto Valentim Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Cardoso de Souza Cartões amarelos: Bruno Barra, Marcelo, Luiz Paulo (VOL) Cartões vermelhos: Nenhum Gols: Mauro Gabriel, aos 22 minutos do primeiro tempo (VOL); Igor Rabello, aos 37 minutos do primeiro tempo (BOT)