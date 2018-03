Paraná teve calor de 34,3ºC neste domingo. Curitiba marcou 29,6ºC

Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Tarde quente no Paraná. Em várias regiões as temperaturas ficaram acima dos 30°C, com destaque para Palotina (34,3ºC) e Cambará (34,2°C). Em Curitiba, às 18 horas, fazia 29,6ºC, também uma tarde bem quente para os padrões da cidade.

Em alguns pontos do oeste, sudoeste e centro-sul choveu de forma bem isolada, sem observação de raios.

Na segunda-feira (12) a previsão do Simepar é que as máximas em praticamente todas as regiões fiquem acima dos 30ºC.