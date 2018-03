Palmeiras vence fora de casa e garante a melhor campanha do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já classificado, o Palmeiras concluiu a primeira fase do Campeonato Paulista com a melhor campanha da competição neste domingo (11), ao vencer o Ituano por 3 a 0, fora de casa, pela 12ª rodada. Em uma equipe recheada de reservas, Gustavo Scarpa "desencantou" e fez seus dois primeiros gols com a camisa alviverde, com belos chutes de pé esquerdo. O garoto Fernando, em sua primeira chance no time principal em 2018, marcou o terceiro. Com o triunfo em Itu, o Palmeiras chegou a 26 pontos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Nas quartas de final, o adversário será o Novorizontino, que terminou no segundo lugar do grupo C. Em sua segunda oportunidade como titular do Palmeiras, Gustavo Scarpa enfim mostrou por que o clube investiu tanto em sua contratação. Chamando o jogo desde o início, ele foi o principal armador do time, flutuando a partir do lado esquerdo e distribuindo passes e chutes perigosos. O camisa 14 foi recompensado com dois belos gols. Primeiro, recebeu de Guerra na área e colocou no ângulo. Na segunda etapa, ficou com a bola pela esquerda e soltou uma bomba. O melhor em campo. Depois de Papagaio estrear contra o São Caetano e começar como titular no jogo deste domingo, outro atleta da base palmeirense ganhou oportunidade de Roger Machado: o atacante Fernando substituiu o próprio Papagaio aos 31 do segundo tempo. O garoto de 19 anos entrou com vontade de sobra e tomou um cartão amarelo com menos de dois minutos em campo, após um carrinho. Logo depois, porém, fez o terceiro gol, ao receber cruzamento de Juninho e completar para as redes. Contratado do Atlético-PR no início do ano, Weverton recebeu sua primeira chance no Palmeiras. Mas o atual terceiro goleiro teve pouquíssimo trabalho no jogo, graças ao completo domínio alviverde na partida. Tanto que a torcida até vibrou quando, no segundo tempo, Weverton fez sua primeira intervenção importante no jogo, saindo do gol para interceptar um lançamento do Ituano. Já nos minutos finais, ele finalmente fez uma defesa importante ao espalmar uma cobrança de falta perigosa. O desempenho do time reserva do Palmeiras foi bem superior ao da derrota por 1 a 0 para o São Caetano, quando a equipe sofreu para criar chances claras. Desta vez, o time de Roger Machado dominou totalmente a partida e poderia até ter feito mais gols. Guerra novamente foi muito bem no meio-campo e ajudou o time a criar volume de jogo. O Ituano mal conseguiu ameaçar a meta de Weverton. Após uma pré-temporada mais longa para evitar lesões, Moisés finalmente fez sua estreia como titular do Palmeiras em 2018. A atuação foi discreta, com o meio-campista se concentrando em fazer o simples e ganhar ritmo de jogo. Ele foi substituído no segundo tempo por Thiago Santos. O Palmeiras também teve dois jogadores improvisados nas laterais. Tchê Tchê fez a direita, já que o titular Marcos Rocha foi poupado, Mayke e Jean estão machucados e Fabiano foi para o Inter. Já na esquerda, jogou o zagueiro Juninho, com Victor Luís suspenso, Michel Bastos poupado por dores e Diogo Barbosa voltando de lesão. E os dois foram bem no apoio. Enquanto Tchê Tchê atacou bem tanto pelo lado como pelo centro, Juninho --apesar de alguns sustos na defesa-- deu a assistência para o terceiro gol, marcado por Fernando.