Corinthians vence Botafogo-SP e pega o Bragantino nas quartas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se despediu da fase de grupos do Campeonato Paulista com vitória. Neste domingo (11), a equipe visitou o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e venceu por 2 a 0, em duelo válido pela 12ª rodada. Henrique abriu o placar, e Gabriel fez um golaço para fechar a vitória corintiana. O time alvinegro entrou em campo já garantido na primeira colocação do Grupo A e agora chega aos 23 pontos. O adversário nas quartas de final será o Bragantino, que empatou com o São Caetano e ficou em segundo no grupo com 17 pontos. As datas dos duelos de ida e volta serão definidas na próxima terça-feira (13), mas já é certo que o Corinthians decidirá a vaga na semifinal em casa. Já o Botafogo-SP termina na segunda colocação do Grupo C, com 16 pontos, e terá o Santos no mata-mata. O primeiro jogo será em Ribeirão Preto, com a volta na Baixada Santista. As duas equipes sofreram com o forte calor e criaram muito pouco até os 30 minutos do primeiro tempo. O jogo melhorou depois da pausa para hidratação. Os donos da casa chegaram com perigo aos 41 minutos. Após troca de passes, Lucas Taylor recebeu pela direita e cruzou rasteiro, mas Cássio cortou antes da bola chegar em Jheimy, que estava livre na pequena área em posição duvidosa. No começo do segundo tempo, Henrique se lançou ao ataque mesmo com a bola rolando e foi premiado com o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Aos quatro minutos da etapa final, Romero recebeu pela direita, cortou a marcação e colocou com categoria na cabeça do zagueiro, que cabeceou forte no canto direito do goleiro. Um dos únicos titulares escalado desde o início do jogo neste domingo, Gabriel marcou um golaço para dar tranquilidade aos visitantes. Aos 39 minutos do segundo tempo, quando os donos da casa pressionavam e estavam próximos do empate, o camisa 5 recebeu belo lançamento de Pedrinho e mostrou categoria para tocar na saída de Tiago Cardoso e fechar o placar. Na próxima quarta-feira (14), o clube comandado por Fábio Carille faz o primeiro jogo ao lado da torcida na Libertadores e recebe o Deportivo Lara na Arena Corinthians. BOTAFOGO Marcos Martins, Naylhor, Plínio e Mascarenhas; Walfrido, Taylor (Wesley), Diones e Danielzinho (Cafu); Dodô (Lelê) e Jheimy. T.: Léo Condé CORINTHIANS Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Romero (Pedrinho), Mateus Vital, Lucca (Danilo) e Emerson Sheik (Kazim). T.: Fábio Carille. Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli Público/Renda: 12.298 pagantes/R$ 565 mil Cartão vermelho: Lelê (BOT) Gols: Henrique, aos 4 minutos do primeiro tempo e Gabriel, aos 39 minutos do segundo tempo (COR).