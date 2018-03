Com reservas, Santos perde do São Bento na Vila, mas avança como líder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com os titulares poupados para o jogo de quinta-feira (15), pela Libertadores, o Santos foi a campo no fim da tarde deste domingo (11) com um time totalmente reserva e repleto de meninos da Vila. Faltou entrosamento, e o São Bento soube aproveitar este fator para vencer a partida desta última rodada classificatória do Campeonato Paulista por 3 a 1. Marcelo Cordeiro, Lúcio Flávio e Fábio Bahia marcaram para o time do interior, enquanto Arthur Gomes fez o único gol santista. Mas apesar da derrota, o Santos consegue avançar às quartas de final na liderança do grupo D, com 19 pontos -contra 16 do Botafogo-SP, que poderia alcançar a ponta, mas também acabou derrotado, pelo Corinthians. Com a primeira colocação da chave, o Santos terá a vantagem de jogar a segunda partida das quartas de final, contra o Botafogo-SP, como mandante. O time de Jair Ventura agora deixa de lado o Campeonato Paulista e passa a se concentrar exclusivamente na Copa Libertadores da América, competição pela qual entra em campo na próxima quinta-feira (15): encara o Nacional-URU no estádio do Pacaembu, às 19h15, pela segunda rodada da fase de grupos. SANTOS Vladimir, Robson Bambu (Victor Yan), Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Guilherme Nunes (Gabriel Calabres), Renato e Vitor Bueno (Copete); Diogo Vitor, Arthur Gomes e Yuri Alberto. T.: Jair Ventura SÃO BENTO Rodrigo Viana, Lucas Farias, Luizão, João Paulo (Douglas Assis) e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Diego Felipe e Cássio (Maicon Souza); Marquinho (Léo Itaperuna), Everaldo, e Lúcio Flávio. T.: Paulo Roberto Santos Árbitro: Vinicius Furlan Assistentes: Herman Brumel Vani e Alberto Poletto Masseira Público e renda: 3816 pessoas/R$ 104.250,00 Cartões amarelos: Luiz Felipe (Santos); Lucas Farias (São Bento) Gols: Marcelo Cordeiro, aos 43 minutos do primeiro tempo (São Bento), Arthur Gomes, aos 45 minutos do primeiro tempo (Santos); Lúcio Flávio, aos 33 minutos do segundo tempo (São Bento), e Fábio Bahia, 48 minutos do segundo tempo (São Bento).