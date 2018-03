Cinco morrem a tiros na região metropolitana do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos cinco pessoas foram mortas a tiros e outras quatro ficaram feridas desde a última sexta-feira (9) na região metropolitana do Rio. Mãe e filho foram mortos a tiros dentro do carro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de sábado (10). Thiago e Alba Machado passavam de carro pela rua quando foram alvejados. Na noite de sexta (9), a mulher de um policial morreu após tentativa de assalto ao carro no qual estava com o marido. Segundo a PM, criminosos armados cometiam roubos em Deodoro, na zona norte, quando atiraram contra o carro do policial militar, que estava de folga. Houve confronto. A mulher do policial ficou ferida e foi levada ao hospital, onde morreu. Também na sexta-feira, Thaynná dos Santos Marinho, 15, foi atingida por um tiro de fuzil na comunidade Vila Aliança, na zona oeste. Segundo a Polícia Civil, ela estava na casa do namorado quando a arma foi disparada de dentro da residência. A jovem foi atingida no rosto. Ela chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas já chegou morta à unidade. Ainda na zona oeste, Natalina da Conceição foi atingida durante confronto entre policiais e criminosos perto do morro da Barão, na Praça Seca, na manhã de sexta. Segundo informações da Polícia Militar, policiais faziam patrulhamento quando foram recebidos a tiros por criminosos. Houve confronto, e Natalina foi atingida. FERIDOS Ao menos quatro pessoas foram atingidas por tiros desde a última sexta-feira. Um casal foi ferido em tentativa de assalto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite de sábado. Os dois estão internados. Uma mulher foi atingida no braço quando estava no quintal de casa, em Engenho da Rainha, na zona norte. Na Vila Aliança, um tiroteio entre policiais e criminosos na sexta-feira deixou um homem baleado na perna. O Rio de Janeiro passa por uma grave crise política e econômica, com reflexos diretos na segurança pública. Desde junho de 2016, o Estado está em situação de calamidade pública e conta com o auxílio das Forças Armadas desde setembro do ano passado. Com a escalada nos índices de violência, o presidente Michel Temer (MDB) decretou a intervenção federal na segurança pública do Estado, medida que conta com o apoio do governador Luiz Fernando Pezão, também do MDB. Temer nomeou como interventor o general do Exército Walter Braga Netto. Ele, na prática, é o chefe dos forças de segurança do Estado, como se acumulasse a Secretaria da Segurança Pública e a de Administração Penitenciária, com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpos dos Bombeiros e agentes carcerários sob o seu comando.