ATUAÇÕES: Wilson se salva na derrota do Coritiba para o Foz

Wilson (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O goleiro Wilson se salvou na derrota do Coritiba para o Foz, por 3 a 1, neste domingo (11). Ele não teve culpa nos gols e ainda defendeu outros chutes perigosos, evitando uma derrota pior. Outros que tiveram atuação regular foram os meias Matheus Bueno e Yan Sasse e o atacante Alvarenga.

Wilson (6,5)

Seis defesas, sendo quatro difíceis. Evitou um vexame pior. Não teve culpa nos gols

Benítez (4,5)

Cometeu erros na marcação, sobrecarregando a defesa

Alan Costa (4,0)

Não estava mal até ser envolvido no lance do 2º gol. Depois, decaiu totalmente

Alex Alves (4,0)

Facilmente envolvido no lance do 3º gol, entre outros erros

Vinícius Araújo (5,0)

Ficou recuado, com alguns errinhos na marcação, e foi pouco ao apoio

Simião (4,5)

Irregular no 1º tempo, piorou no 2º. Só apareceu no fim, ao dar dois chutes a gol

Galdezani (5,0)

Esforçou-se na marcação, na armação e nos chutes a gol, mas errou demais

Matheus Bueno (6,0)

Deu alguns bons passes. Em outros, não contou com a movimentação correta dos colegas

Alvarenga (6,0)

Fez algumas boas jogadas pelo lado direito e deu o chute mais perigoso do time na partida. Saiu porque sentiu câimbras

Pablo (5,0)

Entrou aos 20-2º. Em seu único bom lance, cruzou a bola para o gol. No mais, nada fez

Evandro (4,0)

Praticamente não saiu da marcação. Por isso, praticamente pegou na bola

Yan Sasse (6,0)

Entrou aos 33-2º. Deu gás ao time e marcou um gol

Kady (5,0)

Esforçado, até ajudou a marcar. Mas produziu muito pouco. E ainda fez uma falta boba que gerou o 1º gol do Foz

Thiago Lopes (5,0)

Entrou aos 20-2º. Pouco fez