MasterChef define as últimas 11 vagas na terça-feira

(foto: Comunicação Band)

Na próxima terça-feira, às 22h30, o segundo episódio da nova temporada do MasterChef coloca em jogo as últimas 11 vagas da cozinha mais exigente do mundo. Para garantir o avental, os cozinheiros amadores terão de preparar receitas como bolo de chocolate, saltimboca, arroz brasileiro, entre outras, em duelos de fortes emoções. Os participantes que não conseguiram uma vaga terão uma nova chance: eles disputarão uma repescagem que reunirá os melhores competidores. Apenas 21 seguirão na disputa pelo título de MasterChef.

Prêmios

Nesta temporada, todos os desafios do MasterChef Brasil valem prêmios. Após a conquista do avental, os vencedores das provas individuais acumularão R$ 1 mil em compras no cartão Carrefour; já as mini-provas valerão R$ 500 para quem fizer o melhor prato. Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

O grande vencedor do talent show vai ganhar o troféu MasterChef; uma conta na Caixa recheada com R$ 200 mil; uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, em Paris; o próximo lançamento da Citroën; eletroportáteis e utensílios da Tramontina by Breville; uma viagem para a Itália para conhecer a fábrica da Barilla e acompanhar a final do Worldpasta Championship; além de criar uma receita exclusiva de molho de tomate para a linha Pomarola Chef. O segundo colocado também ganhará uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, no Canadá.