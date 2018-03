Técnico do Coritiba 'martela' que prioridade é a Copa do Brasil

Forner: "Quarta-feira vai ser um campeonato diferente e um time diferente” (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O técnico do Coritiba, Sandro Forner, afirmou várias vezes neste domingo (11) que a prioridade do clube era a Copa do Brasil – na próxima quarta-feira (14), o time enfrenta o Goiás. E por isso foi escalado um time reserva na partida contra o Foz. O time do interior venceu por 3 a 1 em pleno Couto Pereira.

“O nosso foco neste momento foi a Copa do Brasil. É difícil explicar este momento. Temos que falar menos e trabalhar mais. Quarta-feira vai ser um campeonato diferente e um time diferente”, disse ele. Forner lamentou a derrota. “Trazemos um peso maior com essa derrota. Alteramos os atletas e tivemos um desempenho muito ruim. Contra o Maringá e hoje fomos muito mal, fica um sentimento ruim. Teremos agora contra o Goiás uma decisão”.

Mesmo ao afirmar que a torcida está descontente, Forner voltou a bater na tecla do jogo da Copa do Brasil. “A torcida está machucada. Quarta-feira vale muito para nós, para o clube, para todos aqui. Passamos momentos complicados, é a chance de revermos e ajustarmos mais ainda o que precisamos melhorar”, disse.

Forner afirmou que assume o risco de escalar reservas no Paranaense. “Sei que estou pagando um preço alto por esta escolha, algumas pessoas entendem e outras não”, disse ele. “Estou confiante no trabalho, estamos trabalhando, sabemos que seria difícil. Mas vamos continuar fazendo o que temos como convicção pensando no bem do clube”, continuou. “Eu assumo minha responsabilidade. Sabíamos que poderíamos ter dificuldades, mas foram maiores ainda”.

O treinador tentou mostrar confiança para os próximos jogos. “Entendemos que é um outro time, e no Campeonato Paranaense estamos na final. Vamos com o objetivo de passar de fase na Copa do Brasil, e que estes resultados não influenciem dentro de campo na quarta-feira”, disse. “Se fosse para evitar problemas mudaríamos o planejamento e colocaríamos o mesmo time sempre, mas temos que pensar no todo, no nosso planejamento”.

Forner acenou com a possibilidade de poder escalar o atacante Kleber na quarta-feira. “Kleber está um tempo parado. Esperamos que para quarta-feira ele possa estar relacionado e jogar um pouco para poder nos ajudar”, falou. O atacante não atua há um mês – sentiu uma lesão após um jogo com o Londrina.