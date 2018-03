Apresentador quase apanha de boxeadores na televisão

(foto: Divulgação)

O apresentador Felipe Andreoli, do ‘Esporte Espetacular’, quase apanhou por causa de uma das maiores rivalidades da história do esporte no Brasil. Ontem, o apresentador ficou no meio de uma troca de socos entre os boxeadores Luciano “Todo Duro” Torres e Reginaldo “Holyfield” Andrade. Antes de apresentar a reportagem, que fala sobre o documentário ‘A Luta do Século’, Andreoli garantiu que o clima de animosidade foi real, já que os lutadores que fizeram sucesso nos anos 90 até hoje se consideram rivais. “Eu digo que a briga é pessoal. Foi por causa de uma besteirinha. Peguei a mulher dele e foi aí a confusão”, explicou Todo Duro. Foi quando Holyfield pulou e cima dele e ambos começaram a brigar. Depois de se esquivar dos socos, Andreoli interveio e a entrevista acabou sendo cortada. No final, o apresentador ainda tentou fazer com que os dois boxeadores se cumprimentassem. Foi em vão.

Inglaterra

Atriz processa estúdio após sofrer acidente em filmagem

A atriz Taylor Hickson, conhecida por ter participado do filme ‘Deadpool’, está processando o estúdio Incident Productions por conta de um acidente grave que ela sofreu na gravação da produção ‘Ghostland’, que estreia nos Estados Unidos no próximo dia 14 de março. Na gravação de uma cena do filme, em dezembro de 2016, ela deveria socar com força uma porta de vidro temperado. Só que o objeto quebrou e Hickson sofreu um corte no rosto, que necessitou de 70 pontos e deixou cicatriz permanente no lado esquerdo da sua face. Na ação, Hickson alega que a cicatriz fez com que sua carreira praticamente terminasse porque nenhum estúdio a chama para testes por conta da cicatriz.

Figurinhas

Vaza lista da seleção brasileira. Ao menos no álbum da Copa

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, será lançado hoje nas redes sociais e as primeiras figurinhas estarão à venda nas bancas a partir de sexta-feira (16). Mas a relação de 18 jogadores da seleção brasileira que está presente no álbum vazou ontem. De acordo com o álbum, a lista terá o goleiro Alisson, os laterais Daniel Alves, Marcelo e Filipe Luís, os zagueiros Thiago Silva, Marquinhos e Miranda, os meio-campistas Paulinho, Fernandinho, Casemiro, Renato Augusto, Giuliano, Philippe Coutinho e Willian e os atacantes Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar. A lista tem os 15 jogadores que, segundo o técnico Tite, estão praticamente garantidos. Já Filipe Luis, Giuliano e Douglas Costa ainda buscam espaço — podem acabar não sendo convocados. Até a Copa, a Panini, que produziu os álbuns, poderá fazer atualizações.

De novo

Fusca vai sair de linha

A Volkswagen anunciou no fim de semana que vai parar de produzir o Fusca. O veículo, antes estereótipo do carro popular, integrava o segmento premium da montadora. Outro carro que deixará de ser fabricado é o CC. É a terceira vez que o Fusca sai de linha no Brasil. A primeira foi em 1986, encerrando um ciclo que durava desde 1959. Em 1993, o então presidente Itamar Franco ordenou a volta do Fusca. Três anos depois, ele saiu de linha. O Fusca que será descontinuado desta vez era fabricado desde 2011.

Níver do dia

Deborah Evelyn, atriz brasileira, 52 anos