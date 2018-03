Motorista embriagado atropela 4 em ponto de ônibus de Guarulhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de 21 anos embriagado e sem habilitação atropelou quatro pessoas em um ponto de ônibus às 8h40 deste domingo (11), em Guarulhos (Grande SP). Entre as vítimas, estão duas crianças de 7 e 12 anos. O suspeito foi preso em flagrante. A Polícia Civil disse que as vítimas estavam no ponto de ônibus na Estrada do Itaim quando o condutor invadiu a calçada com seu carro, um Chevrolet Omega, atropelando as pessoas no local. O delegado Vitor Moreira Libano, do 4º DP da cidade, contou que Roque fez o teste do bafômetro e apontou 0,51 mg/l (miligrama de álcool por litro de ar) no organismo. Acima de 0,33 mg/l, a pessoa também responde criminalmente. Ele disse que estava saindo de um baile funk da cidade. O aposentado Joaquim José do Nascimento, 67, foi o caso mais grave. Ele foi arremessado por alguns metros e foi parar debaixo de um carro. Os demais feridos foram levados a hospitais da região e liberados. Sua mulher, Silvaneide Maria Fernandes, 49, também foi atingida e sofreu ferimentos nas duas pernas. "Quando me dei conta minha perna já estava sangrando e meu marido estava debaixo do carro", disse.