Grêmio amplia série invicta e quebra jejum ao mesmo tempo no clássico gaúcho

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Grêmio diante do Internacional, por 2 a 1, não só confirmou a classificação às quartas de final do Gauchão. Com o resultado deste domingo (11), o tricolor ampliou a série de jogos sem derrota diante do rival e de quebra derrubou um jejum: ganhar clássico do estadual. A última vez havia sido em 2012, também no Beira-Rio.

O Grêmio chegou a cinco clássicos sem derrota. O Inter venceu o arquirrival em 2015, pelo Brasileirão, e depois só deu Tricolor ou empate. Em 2015, a vitória do Internacional foi garantida por Vitinho, autor do único gol do Gre-Nal 408, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Desde então, houve três empates (0x0 duas vezes e 2x2) e duas vitórias do Grêmio. Ambas na casa do colorado: 1 a 0 em 2016, gol de Douglas, e agora, em 2018, com dois gols de Luan.

O Gre-Nal 413 também garantiu outra boa marca ao time de Renato Gaúcho. Depois de 11 jogos, o Grêmio voltou a vencer o Inter em clássicos válidos pelo Campeonato Gaúcho. A última vez havia sido em fevereiro de 2012, com os gols de Léo Gago e Kleber Gladiador. Depois daquele jogo, com Roger Machado como interino antes da chegada de Vanderlei Luxemburgo, os rivais se enfrentaram 11 vezes, e o Inter venceu seis partidas. Entre elas as finais de 2014 e 2015, com direito a goleada em Caxias do Sul.

Internacional e Grêmio voltarão a se enfrentar nos dois próximos domingos. Com a derrota em casa, o Colorado caiu para terceiro lugar na tabela e o Tricolor subiu para sexto. Assim, os rivais se encontram nas quartas de final do estadual.