Atlético-MG vence o Tombense e vai ter vantagem na próxima fase do Mineiro

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com Cruzeiro e América-MG classificados como primeiro e segundo colocados, respectivamente, restava ao Atlético-MG terminar na terceira colocação nesta etapa do Campeonato Mineiro e garantir vantagem nas quartas de final. E foi o que fez o Galo, que venceu por 1 a 0, com gol de Danilo, de pênalti, neste domingo (11). O Atlético vai enfrentar a URT, na próxima fase. A vantagem alvinegra é apenas de jogar como mandante. O jogo vai ser disputado no próximo final de semana. Data e horários vão ser confirmados pela Federação Mineira de Futebol nesta segunda-feira. O primeiro tempo não foi de grandes jogadas, mas Atlético e Tombense tiveram cada uma ótima chance de fazer o gol. A equipe visitante assustou primeiro, aos 11 minutos, mas Everton chutou por cima do gol, mesmo sozinho com o goleiro Cleiton. Aos 23 foi a vez de o time alvinegro perder grande chance, com Luan, que recebeu belo passe de Marco Túlio e finalizou muito mal. No segundo tempo, aos 12 minutos, o meia Luan finalizou da entrada da área e a bola bateu no zagueiro Anderson. Após alguns segundos de demora, após a defesa afastar a bola, o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti. Pela transmissão da televisão ficou claro que o juiz marcou de forma equivocada, já que a bola bateu no ombro do defensor do Tombense. O lance que originou ainda dois cartões amarelos para o time visitante, mostrado ao zagueiro Anderson e ao meia Caio César.