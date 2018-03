Morador de Pinhais morre afogado em rio do Litoral

Um morador de Pinhais, de 28 anos, morreu afogado neste domingo (11) no Rio Nhundiaquara, em Morretes, Litoral do Paraná. Ele passava o domingo no local, quando desapareceu nas águas do rio. Os bombeiros foram acionados e encontraram o corpo submerso e sem vida.

O Nhundiaquara é bastante procurado por famílias em dias de calor, como foi este domingo. Mas o rio esconde perigos, como fossas e correntezas que podem arrastar um adulto. O corpo do homem foi levado para o IML de Paranaguá.