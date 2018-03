Faustão diz que não canta mais tema de fim de ano da Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fausto Silva tirou a primeira parte de seu “Domingão” para criticar a política no Brasil. O apresentador aproveitou a presença do DJ Marlboro no “Ding Dong”, que tocou o “Rap da Felicidade”, para soltar os cachorros sobre a situação do país. “Sou carioca e fiquei emocionadíssima de tocar essa música hoje aqui. Estamos vivendo no Rio uma situação inacreditável de intervenção no Rio, a faixa de gaza no Brasil, e se a gente não resolver...”, começou Fernanda Torres, uma das convidadas do quadro, quando foi interrompida por Faustão. “Isso já está acontecendo em outros lugares do Brasil, não é exclusividade do Rio de Janeiro. Realmente a situação é pior lá, mas como o poder público é incompetente e corrupto, ele não passa ao público, não sabe comunicar, nem mesmo essa reforma da Previdência, que é necessária, eles são tão imbecis que não sabem comunicar”, desabafou. “Nesse caso fica passando que é só no Rio, não é não. Vai no interior de São Paulo, em Fortaleza, no Nordeste, a situação é geral. O país está ao Deus dará há muito tempo. Por isso tem que ter essa consciência. Essa música é de 1995, desde essa época todo mundo clamando felicidade”, continuou Faustão. Sobrou até para o tema de fim de ano da Globo, novamente. “Por isso eu encho o saco de falar, eu não canto mais essa p*** de “hoje é um novo dia...”. Aqui na Globo eu não canto mais, não é novo dia p*** nenhuma. O dia que tiver, eu volto aqui. Não tenho cara de pau para cantar isso.” Ele encerrou o assunto criticando os governantes. “Hoje é o grito do desespero, de uma sociedade que não conta com poder público. O Brasil é o único lugar que o governo não faz nada por você, ele rouba você. Tem que mudar.”